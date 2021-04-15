【BNO移民英國】10大執筍盤地區（附樓價）

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英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話，不少有意移居英國者都關心英國樓價。英國有地產網站盤點英國10大樓市供過於求、方便買家執筍貨的地區，部分向來受香港人歡迎的城市也有上榜。
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根據英國房地產網站Rightmove盤點，以下為英國10大方便買家執筍貨的地區：
|英國10大執筍盤地區
|地區
|依照合同出售（STC）比率
|平均樓價（英鎊）
|伯明翰市中心
|18.4%
|21.8萬
|利物浦市中心
|22%
|16.6萬
|白金漢郡比肯斯菲爾德（Beaconsfield）
|29%
|108.7萬
|曼徹斯特市中心
|31%
|23.6萬
|薩里郡Sunbury-On-Thames
|31.4%
|50.3萬
|伯克郡蘭利（Langley）
|31.5%
|44.1萬
|赫特福德郡布希
（Bushey）
|31.8%
|56.5萬
|諾域治市中心
|32.5%
|23萬
|牛津郡威特尼（Witney）
|33.2%
|33.9萬
|修咸頓市中心
|33.3%
|21萬
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Rightmove指出在許多市中心地區，只有約五分之一的物業售出。排行第一位的伯明翰市中心僅有18%放盤售出，而利物浦市中心也只有22%。至於其餘榜上有名而非市中心的地區，大多屬於樓價較貴的地段，例如是白金漢郡比肯斯菲爾德（Beaconsfield）平均樓價就超過100萬英鎊（約1,068萬港元）。
Rightmove負責人班尼斯特（Tim Bannister）表示，英國西北和西南地區目前買家購買平價單位的首選地區，而康沃爾（Cornwall）和德文郡（Devon）等地區仍持續向海邊或鄉郊地區遷移的趨勢。
班尼斯特指在過去一年，市中心地區對於買家的吸引力驟減，市中心物業的租盤和賣盤同受打擊，放盤也較過往更多。但他估計隨著英格蘭地區逐步放寬限制措施，民眾會逐步遷回市中心地區。
責任編輯：鄭錦玲