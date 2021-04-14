【職場熱話】臨近40歲月薪45K 轉政府工可加至57K 惟非公務員兼要每年續約　網民：轉工風險大沒保障

不少打工仔雖有想「轉工」的念頭，不多不少是為了有更好的薪酬待遇，卻遲遲沒有行動，近日就有網民在討論區發文，指自己差不多40歲，現擔任銀行資訊科技，擁碩士學歷，月入四萬五。最近，政府非公務員職位有通知，月入五萬七，須每年簽合同。但樓主擔心沒有可能轉工，同時又是非公務員級別，故問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此帖文一出，網民意見不一，有些網民認為現在轉工風險很大，更何況是非公務員職位，既沒有保障，又不知道政府有沒有得續約？更何況每年簽合同不包括續約，有機會人到中年再失業，那這樣就很慘了！

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然而，有網民卻認為取錄得樓主，證明能力不差，也比其他報考者優秀。須每年續約，但並不是沒有機會轉實位，「近水樓台」這個道理你應該明，千萬不要浪費這個機會。

其他網民回應：

再讀博士先再想

政府合約僱員每年須簽約，跟隨好老闆就很好做，若遇上過份挑剔的小女人就慘了！一次遲到或偷看手機一次分分鐘出警告，以郵局為例，每年炒舊人請新人，那些五萬元中學程度的高級主任，被人評頭品足，而那些萬五元合約大學生，表明明年留這個、趕那個。

銀行工作是最穩定的

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責任編輯：陳頌潔