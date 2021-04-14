【新股IPO】傳字節跳動已啟動來港上市工作 估值接近4000億美元

攜程（新上市編號：09961）來港第二上市招股反應未見熱烈，但也無礙其他新股排隊來港上市。引述內地媒體報道，字節跳動已向港交所(00388) 提交承銷商聘用函，並正式啟動來港上市工作。

攜程9961截飛傳超額認購16倍 每股268元定價，見【下一頁】

稍早前有報道指，字節跳動近期在私募股權市場估值接近4,000億美元，較去年11月最新一輪融資後估值約1,800億美元增長逾倍，預期將打包抖音、今日頭條及西瓜視頻等成熟業務在港上市。雖然去年字節跳動被美國時任總統特朗普要求出售TikTok，但事件未有動搖字節跳動估值增長。

不過就字節跳動上市一事，公司最新回應稱：「不置評香港上市傳聞。」

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記者：張以正