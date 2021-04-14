【大行點睇】周大福上季銷售理想 富瑞認為已反映於股價表現 評級降為持有

本港疫情緩和，政府計劃推出「疫苗氣泡」、「回港易」措施，消息刺激本地零售股造好，而周大福（01929）卻於破頂後下跌。富瑞發表研究報告指，周大福連日的升勢已反映出短期內的利好因素，故該行將其評級由「買入」降至「持有」。

周大福早前曾連升9個交易日，於昨日破頂上試13.48元創新高後回落，今日逆市跌0.9%，收報12.98元，成交1.1億元。

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富瑞指，周大福上季內地銷售表現強勁，同店銷售大幅拋離同業，亦帶動周大福今年以來的股價升幅跑贏大市。但亦因此，富瑞相信早前的升幅已反映出壓抑的婚嫁需求及毛利率提升的預期。現時周大福的潛在升幅低於15%，因此下降其評級，而目標價則因上調周大福盈利預測，而由原本的11.6元調升至14元。

而另一大行野村則認為，政府計劃將「回港易」擴展至廣東省以外地區，將有利本港的旅客銷售復甦，預期本港一眾零售商將能受惠。該行預期周大福2022財年的銷售將相應地出現2.2%至6%的增長。

野村亦將集團2021至2023年的盈測上調至26%至28.2%，以反映內地和香港的強勁復甦預期，並將集團目標價上調26.8%至16.1元，重申「買入」評級。

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