【欲哭無淚】本來花2000萬買日出康城新盤　10日未夠便撻訂　慘蝕100萬

長實集團（01113）旗下將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，上月推售貨尾單位，吸引不批市民認購。不過，據成交紀錄冊資料顯示，有買家月初斥資約2,000萬買樓，但最終竟然撻訂。撻訂單位為1座49樓A室，實用面積1,075平方呎，三房間隔，原於上周一（5日）以2,013萬元成交，但事隔不足10日便撻訂，料遭發展商沒收5%訂金，即100.65萬元。

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事實上，新盤撻訂成因很多，並不代表買家看淡後市。據行內人士透露，大部分都是買方未能取得足額按揭，而且又無足夠現金完成交易，最終最好撻訂。值得留意的是，雖然近期放寬按揭批核標準，例如非固定入息士的收入，不再八折計算，但仍未回復疫情前的情況，個別行業仍有較嚴格的入息計算，故若有意現時入市，最好先向銀行查詢細節，以免未能獲批足額而要撻訂。

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