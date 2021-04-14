  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

放盤近3年都無大減價　竟然旺市先劈價170萬　代理：業主嫌單位開始舊　見有賺就賣

股樓投資 19:19 2021/04/14

分享：

樓市續旺，業主重奪主動權，部分更心雄反價，但近期卻有業主劈價170萬元賣樓。利嘉閣羅志雄說，將軍澳都會駅2期城中駅8座低層C室，實用面積894平方呎，四房套連士多房間隔，外望城市景，原於2018年5月下旬放售，但日前劈價170萬元，以1,310萬元易手，實用呎價約14,653元。 

放盤故事

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據了解，原業主於2011年8月，以約740萬元購入上址，持貨至今約10年，現帳面賺約570萬元，物業期內升值約77%。羅志雄續說，都會駅本月至今累錄約7宗成交，平均實用呎價約15,400元，而現時屋苑約有269個放盤，同類型單位最低入場價由1,438萬元起。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【上車盤】睇樓客太多了！業主心雄反價　唔憂單位無客買　荃灣中心兩房近500萬高價沽
2021/04/13
【上車盤】睇樓客太多了！業主心雄反價　唔憂單位無客買　荃灣中心兩房近500萬高價沽
【買樓投資】30年前買太古城　Strong Hold至今賺幾多倍？
2021/04/13
【買樓投資】30年前買太古城　Strong Hold至今賺幾多倍？
【樓市現象】康怡花園極搶手　放盤一日即沽　買家搶唔到即再追價撲入市
今日
【樓市現象】康怡花園極搶手　放盤一日即沽　買家搶唔到即再追價撲入市
【有相睇】屯門新盤快開售　撻着區內樓市　慧豐園兩房破頂　單位有靚裝修兼享全海景
今日
【有相睇】屯門新盤快開售　撻着區內樓市　慧豐園兩房破頂　單位有靚裝修兼享全海景
私人屋苑 將軍澳 利嘉閣 都會駅 Metro Town 都會駅 城中駅

上一篇文章

【大行點睇】周大福上季銷售理想 富瑞認為已反映於股價表現 評級降為持有

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】四月跑山比賽特別熱鬧 室內跑步機慈善賽星光熠熠新鮮感十足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子