放盤近3年都無大減價　竟然旺市先劈價170萬　代理：業主嫌單位開始舊　見有賺就賣

樓市續旺，業主重奪主動權，部分更心雄反價，但近期卻有業主劈價170萬元賣樓。利嘉閣羅志雄說，將軍澳都會駅2期城中駅8座低層C室，實用面積894平方呎，四房套連士多房間隔，外望城市景，原於2018年5月下旬放售，但日前劈價170萬元，以1,310萬元易手，實用呎價約14,653元。

放盤故事

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據了解，原業主於2011年8月，以約740萬元購入上址，持貨至今約10年，現帳面賺約570萬元，物業期內升值約77%。羅志雄續說，都會駅本月至今累錄約7宗成交，平均實用呎價約15,400元，而現時屋苑約有269個放盤，同類型單位最低入場價由1,438萬元起。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機