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【網民熱話】自小沒靠屋企自立 時隔多年發現家道中落 家人暗示要接濟一下　事主：還是保持距離好啲

理財智慧 20:03 2021/04/14

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不少人在長大後都會給錢養家，以報答父母養育之恩，但如果當初沒有「養育」，子女又應否報答呢？最近在討論區就有網民指自己很早就出來自立，搬出來時租金沒有用家人錢，亦沒有和家人聯絡，但最近覺得長大後，怎樣都要聯絡家人，不料在言談間，母親得知事主生活過得好，就暗示她要接濟一下家人，使事主當刻覺得還是保持距離好一點。

事主經歷：

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【網民熱話】弟弟結婚 父母贈樓 親家開價150萬禮金 網民：嫁女定賣女？　【下一頁

事主之後在留言區補充稱本來都期待和母親通話，關心一下近況，但不料那半小時內母親就像「起底」似的，住那裡多少租金甚麼都問，事主認為對話「好物質」，「但都可能是我自己敏感，覺得母親道這些話是覬覦有甚麼小便宜可以佔。」現在母親知事主和同男友生活過得好，事主不想給她錯覺是她可以終於達成「養兒防老」的目標。

【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住　網民：有父幹點解唔要？　【下一頁

帖文一出，引來網民迴響，不少網民都認為事主不應幫助家人，「聯絡返=拿麻煩上身，一開始就補習，再遲點就給錢接濟你阿哥，無需要為他的人生負責，還要放養」、「正常都不應該投入太多感情，你都懂得說他們洗腳唔抹腳，你幫得一次，到時拖累你。和賭徒一樣，不失敗一次不會知錯。」、「幫可以幫，但最好不要涉及金錢，最多補習買菜」、「一定不可以借錢，或者有和家人住的想法」、「要子女長大還錢給父母，真是惡習來，沒有人是一出世就欠了父母。」

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責任編輯：黃苑筠

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