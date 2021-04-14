▲ 【大灣區】中銀香港：首季保費按季升7成 望豐富產品種類備戰理財通

跨境理財通未有落實細節，有指只待中港重新通關。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌就表示，內部已就理財通做好準備，有信心可以捕捉到理財通商機，預期理財通會由中低風險產品開始，力爭短期內加入更多投資產品供內地居民選購。

周國昌指，雖然監管機構未公布理財通具體細節，但內部已做好準備，相信該行在清算、跨境交易等方面的經驗及基建會有一定優勢。

他又引述基金互認及客戶調查指，南下及北上的客戶投資偏好大有不同，相信經理財通南下的內地居民，會投資港元及美元計價產品為主，特別是股票及債券或亞洲混合基金為主。

周國昌又指，低息環境及疫情促使客戶偏好改變，自去年起客戶對萬用壽險及終身壽險的需求增加，他又透露今年第一季的新造保費，按季大升70%。

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記者：趙穎妍