【室內設計】90後花11萬訂造家具　裝修200呎納米單位　終以近1.4萬元租出

香港地小人多，要上車談不上容易，樓盤的地理位置是考慮因素之一；如果要裝修細單位，更需「諗過度過」，避免空間變得陝狹窄。有業主以385萬元買入位於荃灣一個「納米盤」，並花11萬元訂造家具布置，最後以1.35萬元放租。由於是一手單位，所以整體格局前後沒有太大變化，當中廁所和開放式廚房沒有改動，均用上原裝設備，而屋內則著重儲物空間，設有多個地台增加收納空間。

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是次裝修的單位為荃灣映日灣，於去年5月落成，屬私人屋苑，鄰近荃灣西西鐵站。90後的張先生接受本刊訪問時表示，瞄準映日灣的所在位置具有優勢，雖然不及一落樓便到商場的私人住宅，但大致環境較寧靜，即使要前往食肆也只需數分鐘，民生設施充足，而決定購入，「這區特別之處為全部都是私人樓，民眾消費力相對較高，去西鐵站只需8分鐘，可以說是靜中旺。」他續指，本身打算購入用作自住用途，但與女朋友試住後，覺得不習慣，最後決定以1.3萬元租給一名女生。

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住宅實用面積約218平方呎，為開放式單位，礙於呎數所限，因此在設計上也受到不少局限。有部分細住宅裝修，為增加活動空間，多會設置閣樓，或是增設地台。然而，該單位樓底高約2.75米，讓張先生也打消設國閣樓的念頭「我高1米7，如果整閣樓後的樓底預高約1米8，那麼閣樓空間則高約90多厘米，假設你飲多兩杯酒，要爬上去都成問題。」既然不能建閣樓，他便選擇加設地台和訂造衣櫃，以增加屋內的儲物量。「本身設師話打算只做一半地台，但我覺得與其做一半就不如成間屋全做；可在地台上舖地墊坐下又得、聽下歌，也可以加個茶几，坐在這裡工作。」

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開放式細單位另一個令人頭痛之處，若要分間廳和房，較易出現暗房或暗廳，而且會收窄整體空間感。考慮採光問題，張先生便與設計師討論後，便在訂造床邊加設黑框玻璃屏風和拉簾，「除了有裝飾作用，不希望看見屏風旁邊的沙發時，你都可以拉這個簾；夜晚熄燈後，你就會覺得好像處於一個密閉的空間睡覺。」

在廳中的連電視櫃，內置了一個印有雲石圖案的拉趟枱，可容納5個人，用作飯桌之用。張先生笑言，原本欲把整間屋設計成雲石風，但設計師則說如果整太多，屋內便會令人感到有壓迫感，便打消這個念頭。

裝修價單： 工程項目 客飯廳及走廊

客飯廳高身衣櫃連電視櫃

地台床連油壓較

床側半腰櫃

床頭箱

床側高身圍身 總計：188,930元 其他項目：2,150元 總金額：191,080元 折後金額：108,000元

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責任編輯：黎淑雯