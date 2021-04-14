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【大行報告】中金看好汽車市場前景 建議關注呢4隻車股及4S股

股樓投資 19:13 2021/04/14

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中金發表研究報告指，看好乘用車及新能源汽車市場。該行表示，按乘聯會產銷數據，狹義乘用車零售及批發銷量分別按年增長67.2%及83.3%，首季累計零售銷量增長68.8%，預期是受去年同期疫情和2月份農曆新年因素影響，令3月批零數據按年及按月增幅較高。

中金指，與2019年比較，今年3月乘用車產量下跌10.1%，首季則下跌5.9%，主要由於上游芯片供應緊張所致，當中上汽大眾、一汽大眾、本田影響較大，並預期缺芯問題或在第二季繼續發酵，芯片供應有望在第三、四季度逐步恢復正常。

中金對車股及4S股目標價：

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該行持續看好汽車股及4S股前景，汽車股中首選為長城汽車（02333），並建議關注廣汽集團（02238），4S股中推薦中升控股（00881）及永達汽車（03669），全部股份均予「跑贏行業」評級。

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記者﹕郭秀慧

 

大行報告 行業 永達汽車（03669） 中升控股（00881） 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238） 汽車股 目標價 晶片 新能源

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