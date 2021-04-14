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【最自由經濟體】總商會梁兆基：傳統基金會不將香港視為獨立經濟體不合邏輯　看好港能延續商業樞紐地位

宏觀解讀 18:47 2021/04/14

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梁兆基指，香港作為國際商業樞紐，經濟自由是賴以成功的一大要素，獲得國際公認。

香港早前被美國傳統基金會剔出經濟自由度指數評級，香港總商會總裁梁兆基在報章撰文回應，指傳統基金會編製今年的經濟自由度指數時，不再視香港為獨立經濟體，並將之納入為中國內地一併評分，此舉似乎不合邏輯，皆因在「一國兩制」框架下，香港和內地為兩個不同的經濟體，各自以獨立成員身份加入世界貿易組織和許多其他國際組織，而且各有不同的貨幣、法律制度和稅務框架。

梁兆基指，香港作為國際商業樞紐，經濟自由是賴以成功的一大要素，獲得國際公認，而且香港在這方面的優勢不曾改變，繼續享有資金、人才、貨物和資訊流通的自由，絕對體現了經濟自由，故香港被剔出實在令人費解。

傳統基金會指香港「無異內地城市」，詳見【下一頁】

他稱，香港沒有實施任何外資擁有權限制，為世界各地企業和創業家提供極為有利的營商環境，而且香港稅制簡單，不設銷售稅、資本增值稅或遺產稅，因此本港作為國際商業之都的吸引力未有減退，不論是法律和規管框架、金融基建，以至知識產權保護，香港的表現均達世界級水平。

梁兆基強調，「一國兩制」是香港企業成功的基石，在這個原則下，得以把握內地的投資機遇，以及進入其龐大消費市場。他相信，香港仍然是營商的好地方，歸因享有經濟自由，隨着疫情威脅消退，前景趨於明朗，有充分理由看好香港能夠延續其環球商業樞紐的地位。

相關文章：【最自由經濟體】財爺去信反駁　華爾街日報：勿再游說全球香港無變　經濟自由名存實亡

相關文章：【香港經濟】大華銀行料今年港經濟增長5%　港元料維持於7.75水平附近

經濟 一國兩制 香港 香港總商會 梁兆基 金融 外資

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