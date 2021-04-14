【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】四月跑山比賽特別熱鬧 室內跑步機慈善賽星光熠熠新鮮感十足

最近天氣明顯較早一兩個月熱，但不少虛擬山賽都在最近舉行，包括Salomon 100（50或100公里）、逆走100（51或105公里）及圖騰跑57公里等虛擬賽事，每逢星期六日麥理浩徑山頭好不熱鬧，小弟亦在今個月初最熱的一天以慢速完成圖騰跑賽事，氣溫高達三十多度，由於實在太辛苦，所以比賽過程十分深刻。

▲ 最近天氣十分熱，參加山賽緊記要帶備充足水份。

虛擬跑的好處就是只要在指定日期內完成，你想何時出發也可以，所以你可以選擇在最佳的狀態時候去跑，亦可以避開大熱天時或落雨的日子。但虛擬跑的參賽動力就會差少少，小弟身邊不少朋友都因為沒有動力參加虛擬跑，所以已很久沒有參加跑步賽事。

要講到參加虛擬跑要注意的重點，就是沿路沒有大會補給。若你只是在市區跑十公里或半馬，這當然沒有太大問題，隨時在街邊士多購買就可以，但山賽則較難補給，所以要跑50至100公里的山賽，自備至少兩公升水是必需，再加上沿途士多補給，大多可以應付得來，所以記緊帶備足夠現金。

然而最近天氣炎熱，日間跑步沿途還有士多可以提供補給，但烈日當空，糧食及水份消耗得特別快；夜間跑步雖然較涼快，但士多大多早已關門，補給的地方不多，汽水機隨時沽清，加水機亦如是。例如不少山賽都會經過大帽山鉛礦坳，這裡雖然設有加水機，但由於太受歡迎所以往往「瞬即售罄」，小弟上次亦在此碰壁，所以上大帽山頂一段補充水份亦要「就住就住」。如大家山賽要經過針草帽一段，建議盡可能在城門水塘先補充多一點（逆走的話可在連姐茶水亭補多一點），已免後段太辛苦。

▲ 大帽山連姐很好，經常在周末日子特別加班，小弟當晚十一時多仍可購買熱食補充體力，很感動。

另外，Run For Good在剛剛的星期六日亦別具一格在尖沙咀商場K11平台廣場，舉辦室內跑步機慈善挑戰賽10公里及100公里賽事，為香港外展訓練學校籌款，是疫情以來香港首個實體賽事。星期六率先上演的是企業賽，接著是有多名傳媒高層、電台電視主播及KOL所組成的「名人傳媒組」比賽，都是以接力方式在跑步機上跑10公里，小弟亦有幸代表其中一間企業參與。雖然室內跑步要戴口罩，但現場每部跑步機旁亦設有「大風扇」，通風十足，還有不少街坊在現場打氣，大會亦現場直播賽事，氣氛很好，安排不錯。

到星期日的100公里賽事更是猛人盡出，分別有長跑冠軍級人馬陳家豪帶領學生組成的Team Kaho、越野精英跑手組成的Team Race S、毅行者全華班冠軍隊伍Team UFO，以及由著名馬拉松選手黃芷銦及女鐵人司徒兆殷等所組成的全女班Team Iron Ladies，以四至五人一組形式，在8小時內接力跑100公里，由早上跑到黃昏，最終由Team Kaho團隊以大約5小時38分完成勝出比賽，十分厲害。

▲ 長跑好手陳家豪跑跑步機自然輕鬆自如。(圖片來源：CHAN KA HO 陳家豪facebook專頁)

▲ 陳家豪帶領的Team Kaho團隊，以5小時38分的完成時間勝出100公里跑步機慈善賽。(圖片來源：

▲ 陳家豪帶領的Team Kaho團隊，以5小時38分的完成時間勝出100公里跑步機慈善賽。(圖片來源：

▲ 大會特別在每部跑步機旁加設風扇，加強通風，很細心。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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