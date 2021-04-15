【涼風有信Vincent@iM網欄】2021辛丑年，大清算之年 明年壬寅年，人類醒覺，春回大地，百業復甦

各位讀者好！

又過了一星期，無風無浪的一星期。

疫情仍是死唔斷氣，但又不算嚴重，第四波宣佈去到尾聲。

股市開始有些微發力；如我所言，本月金水兩旺，這個趨勢仍會持續。

筆者最近收到不少朋友的諮詢，問我 2022壬寅年是什麼年？歷史上發生過什麼事？以及將會發生什麼？

其實今年辛丑年，筆者視之為是「埋單」的一年。

埋咩單？不就是由2013年起至2018年，這個世界連續走了六年的火運，世界及人類皆充斥了不少火毒。

2019年開始，轉為水運，囤積六年的火毒終於爆煲，所以2019是極為紛亂的一年，因為水火不容，旗鼓相當。

2020年庚子年是大金水年，大金水制火毒，共工勝祝融，火毒被清洗，節節敗退。

最後到今年2021辛丑，大金柱年，就是清算的時候。火毒不留，輸的輸走的走，餘下的全被消滅。

以上劇情，可能大家都耳熟能詳。

但筆者只是依書直說，如有雷同實屬巧合。

辛丑年要埋單，意思就是指過去風光了很久的一些人，今年普遍都遇上大麻煩，被清算，什至下馬。

這都源於火毒年經已過去，賴以「火」為生的人這兩年都沒運行，紛紛被清算、追討。

同時，這也是欠金水的人發圍的時候。

所以大家有空不妨留意下，最近失勢的人，八字全都是欠火的。

而明年開始，走入木年。連續六年的木運，喻意春回大地，百業開始復甦。

木普遍來說，代表實業、實務的事情。

人類開始甦醒，開始實務地回歸正常生活。不論是政治紛擾又好，或者疫情，明年開始都要重回正軌，還原基本步，就好似過完年尾冬天，開始立春過新年一樣。

的確，明年寅木，正是春季的第一個月。

希望萬事尤如立春過年一樣，萬象更新，大家的生活過得更加好。

接下來，由於是連續的六年木運，2022年至2027年，風水輪流轉，終於到欠木的人發圍。

相信好多跟木有關的行業、職業，還有八字，都會旺起來。

大家在世界上會見到另一班人開始抬頭。

這是換班的時刻，也是命運的安排。

變幻才是永恆，這個世界一直倚仗著這個規律運行，循環不息。

祝願人類在這個規律當中，不失初心。著重文明發展之餘，也要愛惜大自然，珍惜所有。安康！

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