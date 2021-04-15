  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 09:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涼風有信Vincent@iM網欄】2021辛丑年，大清算之年 明年壬寅年，人類醒覺，春回大地，百業復甦

名人薈萃 09:02 2021/04/15

分享：

各位讀者好！

又過了一星期，無風無浪的一星期。

疫情仍是死唔斷氣，但又不算嚴重，第四波宣佈去到尾聲。

股市開始有些微發力；如我所言，本月金水兩旺，這個趨勢仍會持續。

筆者最近收到不少朋友的諮詢，問我 2022壬寅年是什麼年？歷史上發生過什麼事？以及將會發生什麼？

其實今年辛丑年，筆者視之為是「埋單」的一年。

埋咩單？不就是由2013年起至2018年，這個世界連續走了六年的火運，世界及人類皆充斥了不少火毒。

2019年開始，轉為水運，囤積六年的火毒終於爆煲，所以2019是極為紛亂的一年，因為水火不容，旗鼓相當。

2020年庚子年是大金水年，大金水制火毒，共工勝祝融，火毒被清洗，節節敗退。

最後到今年2021辛丑，大金柱年，就是清算的時候。火毒不留，輸的輸走的走，餘下的全被消滅。

 

以上劇情，可能大家都耳熟能詳。

但筆者只是依書直說，如有雷同實屬巧合。

 

辛丑年要埋單，意思就是指過去風光了很久的一些人，今年普遍都遇上大麻煩，被清算，什至下馬。

這都源於火毒年經已過去，賴以「火」為生的人這兩年都沒運行，紛紛被清算、追討。

同時，這也是欠金水的人發圍的時候。

所以大家有空不妨留意下，最近失勢的人，八字全都是欠火的。

而明年開始，走入木年。連續六年的木運，喻意春回大地，百業開始復甦。

木普遍來說，代表實業、實務的事情。

人類開始甦醒，開始實務地回歸正常生活。不論是政治紛擾又好，或者疫情，明年開始都要重回正軌，還原基本步，就好似過完年尾冬天，開始立春過新年一樣。

的確，明年寅木，正是春季的第一個月。

希望萬事尤如立春過年一樣，萬象更新，大家的生活過得更加好。

 

接下來，由於是連續的六年木運，2022年至2027年，風水輪流轉，終於到欠木的人發圍。

相信好多跟木有關的行業、職業，還有八字，都會旺起來。

大家在世界上會見到另一班人開始抬頭。

這是換班的時刻，也是命運的安排。

變幻才是永恆，這個世界一直倚仗著這個規律運行，循環不息。

 

祝願人類在這個規律當中，不失初心。著重文明發展之餘，也要愛惜大自然，珍惜所有。安康！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

更多涼風有信Vincent@王賢訊的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

最新專欄文章 更多

【涼風有信Vincent@iM網欄】本月清明金水兩旺，股市暢旺 但丙火受沖，注意心、眼之疾
2021/04/08
【涼風有信Vincent@iM網欄】本月清明金水兩旺，股市暢旺 但丙火受沖，注意心、眼之疾
【涼風有信Vincent@iM網欄】春分節氣後，打疫苗更安全 驚蟄「打小人」的典故
2021/03/26
【涼風有信Vincent@iM網欄】春分節氣後，打疫苗更安全 驚蟄「打小人」的典故
【涼風有信Vincent@iM網欄】香港版狼人wolverine 古天樂六顆「戌亅星拱照成影帝
2021/03/18
【涼風有信Vincent@iM網欄】香港版狼人wolverine 古天樂六顆「戌亅星拱照成影帝
【涼風有信Vincent@iM網欄】演員八字也要配合角色 星爺張衛健演馬騮精必發 千嬅靠煲煙奪獎
2021/03/11
【涼風有信Vincent@iM網欄】演員八字也要配合角色 星爺張衛健演馬騮精必發 千嬅靠煲煙奪獎
【涼風有信Vincent@iM網欄】 真「拆彈專家」！ 華仔越「爆亅越旺，見「龍亅即發
2021/03/04
【涼風有信Vincent@iM網欄】 真「拆彈專家」！ 華仔越「爆亅越旺，見「龍亅即發
疫情 大自然 歷史科 行業 政治 風水

下一篇文章

【室內設計】90後花11萬訂造家具　裝修200呎納米單位　終以近1.4萬元租出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物