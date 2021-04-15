【美股分析】Jefferies分析師睇好Amazon　指潛在升幅高達70%

現時環球經濟復甦背景下，市場現時更加偏愛過去一年表現落後周期股及價值股，美國大型科技股近期相對表現平平。不過基於科技巨頭未來增長前景良好，不少分析師仍對其投以信任一票，Jefferies分析師Brent Thill則看好Amazon (AMZN) ，他提出該公司市值將於未來三年內增至3萬億美元，即股價升至5,700美元，較現價3,399美元高近七成。

Brent Thill現時維持對Amazon的「買入」評級，目標價為$4,000美元。 他指出，自去年8月以來，對該股一直持中性態度，但是他認為，當市場了解核心零售業務的明確方向時， Amazon表現 將再次跑贏大市。

他強調， Amazon的 整體收入增長將是未來帶動股價增至的主要動力，但鑒於去年第二季度業績增長強勁，造成高基數效應，因此今年6月對於該公司將是艱難時刻，在此之前股價料將繼續波動。

分析師認為，亞馬遜雲服務AWS是公司最具價值的業務，並將於未來錄得強勁增長，隨著更多企業將工作轉移到雲端處於，未來3年內AWS價值將增長至1.2萬億美元；另外分析師預計亞馬遜核心零食業務同期價值約為1萬億美元，第三方買家服務業務約為7000億美元。

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編輯：李勝男