  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】Jefferies分析師睇好Amazon　指潛在升幅高達70%

股樓投資 13:07 2021/04/15

分享：

現時環球經濟復甦背景下，市場現時更加偏愛過去一年表現落後周期股及價值股，美國大型科技股近期相對表現平平。不過基於科技巨頭未來增長前景良好，不少分析師仍對其投以信任一票，Jefferies分析師Brent Thill則看好Amazon (AMZN) ，他提出該公司市值將於未來三年內增至3萬億美元，即股價升至5,700美元，較現價3,399美元高近七成。

Brent Thill現時維持對Amazon的「買入」評級，目標價為$4,000美元。他指出，自去年8月以來，對該股一直持中性態度，但是他認為，當市場了解核心零售業務的明確方向時，Amazon表現將再次跑贏大市。

他強調，Amazon的整體收入增長將是未來帶動股價增至的主要動力，但鑒於去年第二季度業績增長強勁，造成高基數效應，因此今年6月對於該公司將是艱難時刻，在此之前股價料將繼續波動。

分析師認為，亞馬遜雲服務AWS是公司最具價值的業務，並將於未來錄得強勁增長，隨著更多企業將工作轉移到雲端處於，未來3年內AWS價值將增長至1.2萬億美元；另外分析師預計亞馬遜核心零食業務同期價值約為1萬億美元，第三方買家服務業務約為7000億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

美股 Amazon 潛在升幅 經濟

上一篇文章

[騰訊700] 騰訊傳合併視頻和微視等為新業務 應付快手字節跳動挑戰

下一篇文章

【iMoney GIFTaway】送A仔 x Kaka茶杯套裝連枱墊 乙套
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元