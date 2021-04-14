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【北京冬奧】冬奧會測試應用「黑科技」　採優酷自由視角予觀眾觀看比賽

科技 18:17 2021/04/14

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阿里巴巴旗下企業新聞網站阿里足跡表示，優酷技術團隊參與主導的「自由視角」技術，在4月初舉行的北京冬奧會冰上測試活動中首次進行現場測試。

冬季奧運會將於明年2月在北京舉行，而早前就率先舉行冬奧測試活動。在該測試活動上，出現多項「黑科技」應用在賽事直播、防疫、場館建設等範疇。其中優酷技術團隊，就參與「自由視角」技術，讓觀眾無需配戴任何特殊設備，用手指滑動手機屏幕就可以從任意角度觀看比賽。

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阿里巴巴旗下企業新聞網站阿里足跡表示，優酷技術團隊參與主導的「自由視角」技術，在4月初舉行的北京冬奧會冰上測試活動中首次進行現場測試。據介紹，團隊在國家體育館U型架上部署40部相機，總長度達到210米，通過三維重建等科技，呈現出相當於1,200部相機同時拍攝拼接的效果。優酷「自由視角」項目負責人盛驍傑表示，這些畫面不是相機拍攝直接呈現，而是通過算法渲染出來的。

    點擊圖片放大

是次採用的「自由視角」可嵌入轉播信號，未來在體育賽事的過程中實現自由觀看。優酷曾在中國男子籃球職業聯賽、中國綜藝節目「這！就是街舞」等節目中嘗試使用這種技術。

除了「自由視角」外，據新華社日前報道提到，北京冬奧將會採用可穿戴式智能體溫計「腋下創可貼」、輔助搬運工作的智能物流機器人以及「二氧化碳亞臨界直冷製冰技術」等。

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責任編輯：曾曉汶

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