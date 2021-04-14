  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】20歲初出社會 遭黑心老闆不發薪 事主大感無助

理財智慧 19:19 2021/04/14

分享：

初出社會，總會有一兩件辛酸事，例如職場杯葛、不適應工作等，四處碰壁少不了。近日有網民於網上討論區發文求助，指沒有簽合約，辭職後僱主不發薪。

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

有人說，如果工作日超過28日，建議樓主去勞工處查詢。因為28日是一個分水嶺，所有的條件都不同了。不過，因為樓主和僱主之間沒有合約，有機會會「審死官」。對於向老闆臨時請假一事，網民認為樓主雖然有不對，但不發薪實在太過分。

【職場熱話】上洗手間被扣工資 在社交網站發文抱怨　事主最終竟被網民炮轟？【下一頁

網民覺得如果要上勞工處，樓主最好找到證據，證明自己有上班。而且為免有誤會，樓主應該親自找老闆談談，可能朋友自己會錯意呢，或者是其實把工資給了朋友。如果老闆堅決拒絕發薪就直言要上勞工處，看誰怕誰！

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

網上討論區 勞工處 辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物