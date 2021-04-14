【職場熱話】20歲初入職場 上班首月因家事請假 老闆秋後算帳不發薪　網民：勞工處見

初出社會，總會有一兩件辛酸事，例如職場杯葛、不適應工作等，四處碰壁少不了。近日有網民於網上討論區發文求助，指沒有簽合約，辭職後僱主不發薪。

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有人說，如果工作日超過28日，建議樓主去勞工處查詢。因為28日是一個分水嶺，所有的條件都不同了。不過，因為樓主和僱主之間沒有合約，有機會會「審死官」。對於向老闆臨時請假一事，網民認為樓主雖然有不對，但不發薪實在太過分。

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網民覺得如果要上勞工處，樓主最好找到證據，證明自己有上班。而且為免有誤會，樓主應該親自找老闆談談，可能朋友自己會錯意呢，或者是其實把工資給了朋友。如果老闆堅決拒絕發薪就直言要上勞工處，看誰怕誰！

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責任編輯：張瑋婷