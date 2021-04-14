【Coinbase熱潮】懶人投資掘礦　比特幣礦業公司RIOT　3月生產187個比特幣

▲ 比特幣礦業公司RIOT BLOCKCHAIN（美﹕RIOT）周一（12日）公佈最新挖礦數字，Riot上月挖出187枚比特幣，按年升8成。

Coinbase（美國最大加密貨幣交易所）上市，比特幣再創歷史新高，相關概念股近日亦受到更多關注，投資者若不想親手掘礦，可投資掘擴公司。比特幣礦業公司RIOT BLOCKCHAIN（美：RIOT）周一（12日）公佈最新掘礦數字，Riot上月生產187枚比特幣，按年升8成。首季生產491枚比特幣，按年升75%。截至今年3月底，Riot現持有逾1565枚比特幣資產，以現時每個6.44萬美元計，相關資產達1億美元，不過，公司總市值已達30億美元，市場給出明顯的溢價。

Riot盤前升5.7%，現報62.6美元。

另外，Riot亦宣佈，公司從中國礦業巨頭比特大陸（Bitmain）購入4.2萬台S19j螞蟻礦機（Antminers），預料可增加Riot的比特幣挖礦算力（Hash rate）。

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Riot在去年8月宣佈向比特大陸購入2400部 S19 Pro螞蟻礦機，公司預計，該批礦機將於今年4月底時完成安裝。屆時Riot將擁有約1.6萬部螞蟻礦機，預料將消耗約51兆瓦的能源，哈希率容量可達1.6 EH/s。

Riot亦預計，在今年年底，Riot的比特幣挖礦哈希率容量為 5 EH/s。2022年年底則可達至7.7 EH/s，比今年10月所預計的目標4.0 EH/s上升92.5%。

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隨著比特幣行情上漲，Riot在上周四（8日）亦宣佈，公司已簽署一份協議，以8000萬美元加上固定1180萬Riot普通股從Northern Data AG收購Whinstone US 數據中心業務。以Riot在4月7日的收市價計（48.37美元），是次交易涉資約6.5億美元。

Whinstone為北美最大比特幣託管設施的所有者和運營商，總裝機容量為750兆瓦，其中目前開發了300兆瓦。

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編輯﹕賴奕羚