【停牌潮】寶馬在華夥伴華晨中國被揭59億人民幣未授權擔保、子企帳簿與銀行確認函不符　復牌無期

▲ 【停牌潮】寶馬在華夥伴華晨中國被揭59億人民幣未授權擔保、子企帳簿與銀行確認函不符 4月無法發年報

繼華晨中國 （01114） 母企華晨汽車去年進入破產重組，華晨中國上月底宣布，核數師須時釐清涉及一間附屬公司若干未經授權擔保，未能及時在3月發布全年業績而須停牌。華晨中國今日公布，核數師正調查的未經授權擔保金額達59億元（人民幣，下同），並聲稱在核數師告知前，不知悉有相關未經授權擔保及由其引伸的法律訴訟，並且最新發現附屬公司的銀行帳簿金額，多於銀行存款確認函。

華晨中國表示，會成立獨立董事委員會委託獨立公司調查未經授權擔保，以外新發現的額外事宜，預計無法在4月底前公布2020年全年業績，公司繼續停牌。

華晨中國為寶馬（BMW）在華合資車廠華晨寶馬的股東之一，惟由公司和母企自行經營品牌連年虧損。

逾50家港股未趕及業績期即時停牌，可見【下一頁】

華晨中國：核數師發現前董事會不知情

華晨中國最新表示，旗下間接全資附屬公司「金杯汽控」有數項未經授權擔保，以取得向華晨中國控股股東即華晨汽車提供的貸款，涉及進出口銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行、光大銀行等受益人，涉及近59億元，單計光大銀行都涉及44億元本金。

華晨中國指出，進出口銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行就華晨清算發出個別債券審查流轉單，光大銀行也發出逾期貸款本息催收函，據公司現時理解，結欠金額達37.56億元。哈爾濱銀行和光大銀行已向公司提出法律程序。

華晨中國指出，董事會在核數師發現前並不知情，金杯汽控已尋求法律意見並將採取適當行動就該等法律程序項下申索積極抗辯。

華晨汽車延遲發布去年業績 涉及法律程序資料，可見【下一頁】

子企帳簿與銀行記錄不符

除未經授權擔保外，華晨中國稱，核數師向公司指出，盛京銀行發出銀行確認函顯示，金杯汽控在該行的存款總額為17.3億元，少於金杯汽控帳簿記錄金額，也沒有金杯汽控帳目所列的6.5億元結構性存款，而且金杯汽控向兩家公司提供6.5億元擔保。

董事會同樣聲稿，未曾獲知上述事件。董事會已成立由獨立非執行董事宋健及姜波組成的獨立董事委員會，委託獨立公司調查上述事件，會適時公布調查結果。公司現時無法訂出公布去年業績的時間表。

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編輯：麥德銘