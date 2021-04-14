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【趣話財經】加密貨幣爆升 Bitcoin突破6.4萬美元新高 但論升幅竟然呢隻幣最勁？

股樓投資 18:06 2021/04/14

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全球期待最大加密貨幣交易平台Coinbase上市，加密貨幣隨之走高 。比特幣價格連日創歷史新高，昨日（13日）升破6.3萬美元後，今日進一步突破6.4萬美元。同一時間，以太幣（Ether）亦升破2,300美元。

不過比特幣及以太幣升幅，都不及被馬斯克 (Elon Musk) 加持的狗狗幣（Dogecoin），據Coindesk最新報價，狗狗幣報 0.13717美元，24小時內升幅超過8成半，總市值達175億美元。

狗狗幣原本只是創辦人的一場玩笑，因為印有柴犬迷因公仔而成焦點，一開始亦只在美國社群Reddit上用作打賞之用，並非用於投資。狗狗幣的可愛標誌，連馬斯克也成為其忠實粉絲，更曾在愚人節於Twitter發文指，將會帶1枚狗狗幣到月球。

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記者﹕郭秀慧

經濟 馬斯克 比特幣 美國 Twitter

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