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【滙豐HSBC】滙豐落實將4名主管從倫敦調任至香港　祈耀年：調動凸顯亞太區重要性

股市 18:04 2021/04/14

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HSBC滙豐是次的高管調動，反映貢獻滙豐大部分收入的部門主管，將集中在香港。

滙豐HSBC （00005） 落實將4個滙豐高級管理層由倫敦轉駐香港，較市場原先估計的3個更多，反映滙豐將策略轉移至亞洲的策略。據滙豐周三（14日）內部通訊顯示，滙豐將調配環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne到香港，預期三人會於下半年到埗。

滙豐將於月底（27日）公布第一季業績。滙豐今日收報46.15元，升0.3%，成交6.42億元。

滙豐允最多五成香港員工回辦公室工作，詳見【下一頁】

外電早前指，滙豐內部已訂立「面向亞洲（pivot to Asia）」戰略，將多名主管調任香港。除上述3名主管外，滙豐環球資產管理主管Nicolas Moreau已率先由倫敦，進駐香港。

滙豐是次的高管調動，反映貢獻滙豐大部分收入的部門主管，將集中在香港，而滙豐有關舉動在中國與西方關係陷入緊張時，更具象徵意義。

滙豐華為孟晚舟案有新進展，詳見【下一頁】

滙豐行政總裁祈耀年在電郵中指，是次調動凸顯亞太區的重要性，而亞太區將是滙豐未來增長的主要動力，而集團的全球戰略是將更多領導者留在亞洲。

祈耀年續稱，與Barry、Grey及Nuno工作有直接關係的相關職位也會移至香港，但大部分會留在原地，滙豐亦無意將大量職位從倫敦遷至香港，滙豐的總部、最高管理層、董事會仍會留在倫敦。

相關文章：【滙豐HSBC業績】滙豐2月傳公布「面向亞洲」策略　多名高層由倫敦轉駐香港

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港股 銀行 滙豐控股（00005） 香港 亞洲 財富及資產管理

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