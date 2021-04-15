【滙豐HSBC】滙豐敲定4名主管由倫敦改駐香港　滙豐照受壓最新挫1.4%

▲ HSBC滙豐是次的高管調動，反映貢獻滙豐大部分收入的部門主管，將集中在香港。

滙豐HSBC（00005）進一步落實重返亞洲策略，敲定將4個滙豐高級管理層由倫敦轉駐香港，較原本市傳的3名高層更多。據滙豐周三（14日）內部通訊顯示，滙豐將調配環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne到香港，預期三人會於下半年到埗。惟消息未見刺激股價，滙豐股價受壓最新報45.5元，跌1.4%。

滙豐將於月底（27日）公布第一季業績。

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外電早前指，滙豐內部已訂立「面向亞洲（pivot to Asia）」戰略，將多名主管調任香港。除上述3名主管外，滙豐資產管理環球行政總裁Nicolas Moreau已率先由倫敦，進駐香港。

滙豐是次的高管調動，反映貢獻滙豐大部分收入的部門主管，將集中在香港，而滙豐有關舉動在中國與西方關係陷入緊張時，更具象徵意義。

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滙豐行政總裁祈耀年在電郵中指，是次調動凸顯亞太區的重要性，而亞太區將是滙豐未來增長的主要動力，而集團的全球戰略是將更多領導者留在亞洲。

祈耀年續稱，與Barry、Grey及Nuno工作有直接關係的相關職位也會移至香港，但大部分會留在原地，滙豐亦無意將大量職位從倫敦遷至香港，滙豐的總部、最高管理層、董事會仍會留在倫敦。

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