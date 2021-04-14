【美團股價】美團涉不正當競爭　被判向阿里巴巴旗下餓了麼賠償35萬人幣

▲ 美團涉不正當競爭 被判賠償阿里巴巴旗下餓了麼35萬人幣

美團 （03690） 再涉不正當競爭敗訴。內媒報道，近日，江蘇省淮安市中級人民法院就美團不正當競爭行為作出判決，美團被判向阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼賠償35.2萬元人民幣。是次為2018年起執行的《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條，首次適用於外賣領域的案件。

美團於CCASS逾800億元大手轉倉，美團稱股東拋售猜測不屬實，看【下一頁】

內地引述民事判決書指，北京三快科技有限公司（美團）將向上海拉扎斯信息科技有限公司（餓了麼）賠償35.2萬元。

事實上，美團早於今年2月已曾被罰，浙江省金華市中級人民法院下發民事判決書指，北京三快科技有限公司金華分公司實施的不正當競爭行為，損害了拉扎斯公司的合法權益，應當承擔民事責任。法院對餓了麼要求美團賠償100萬元人民幣經濟損失的訴請予以全額支持。

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編輯：袁諾曦