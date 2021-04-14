虛擬銀行Mox 首推信用卡「Mox Credit」 現有客戶率先享用

Mox Bank周三（14日）宣布和Mastercard合作首度推出Mox Credit，是本港首間推出信用卡的虛擬銀行，由現有客戶優先享用、其後逐步開放至公眾申請使用。

Mox行政總裁顧海(Deniz Güven) 表示：「我們很高興成為全港首間虛擬銀行在現有的全功能銀行卡Mox Card中加入以信用額形式消費服務。這將是以Mox精明理財、精明儲蓄及精明消費產品為發展基礎，推出的第一種精明信貸服務。」

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是次Mox信用卡提供56天的免息還款期，以及到期還款通知，不設年費、逾期還款費用及超額費用。同時，Mox Bank和香港電訊集團合作推出新服務，將現有的香港電訊自動轉賬繳費轉往Mox Credit；無論是1010及CSL，又或是網上行及NOW TV及更多香港電訊旗下的其他品牌，亦可輕易更改自動轉賬安排。客戶可直接在網上辦妥，並毋須遞交書面文件或親臨門市。

Mox現有客戶將分階段獲邀申請，該行會即時發出Mox Credit申請結果，申請獲批後，客戶現有的扣帳卡Mox Card將會加設信用額，並立即切換至Mox Credit。其後會開放予全港市民申請。

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責任編輯：潘曉豐