【職場熱話】返新工一個月 老闆以為是新入職 還問叫甚麼名字　 網民：裁員第一個不會想起你

有時候老闆記不住員工的名字是不是正常的？就正如老師不記得學生名字一樣道理，近日就有網民在討論區發文，指自己已上班一個月，在午餐時間看見老闆行過來，便向他打招呼。誰不知，老闆突然停下來，反問樓主「你是新來的？今天第一天上班？叫甚麼名字？」惹樓主不滿。

按圖了解更多，樓主經歷：

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LinkedIn讓15900名員工額外放假一週 核心員工團隊需候命工作 【下一頁】

此帖文一出，不少網民認為上司、或老闆不記得下屬姓名是正常的，尤其是在大公司上班。有時候可能是夥計多或者老闆沒有記性，況且這不是一件壞事，起碼裁員第一個不會想起你。有網民補充道，如果記起你，一是最幫手的，一是最垃圾的。再者，有網民認為老闆怎麼會記得這麼多東西，總之記得發工資就可以了。

更有網民諷刺道：

可能因為你不是靚女。

你當自己是李嘉誠？

你以為自己是誰？

你一日起碼幫他賺過千萬，這麼重要的人物，你老闆竟然不知道，真是有眼不識泰山！

有網民建議樓主：「這個時候，你應該企起來， 有禮貌地向老闆打招呼，簡單介紹自己，說兩句話，多謝老闆給機會你在公司工作，並感謝現在的上司。」、「你小心工作不保，因為他可能覺得你可有可無，有時候工作真是要做到出面，人就是這麼老土。」

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責任編輯：陳頌潔