伊朗將生產破新高濃度濃縮鈾 逼近核武級別

伊朗早前違反伊朗核協議，進一步加快核發展，令西方國家憂心仲仲。伊朗位於納坦茲（Natanz）核設施上周日發生電力系統故障，伊朗的新濃縮鈾離心機無法運作。伊朗譴責事件是以色列所為，並形容事件是「恐怖主義」，並揚言要就此作出報復。伊朗當局隨即在周二（13日）通報國際原子能機構，計劃周三（14日）起準備生產濃度60%的濃縮鈾，離90%武器級別濃度接近一大步。

伊朗啟用新濃縮鈾設備 核設施電網即出事 【下一頁】

伊朗納坦茲核設施上周日發生電力系統故障，數千部新濃縮鈾離心機無法運作。伊朗其後宣稱事件是由以色列引起的「核恐怖主義」，並警告將會就此作出報復。以色列政府雖未承認所為，但據政府消息人士指，事件屬情報組織莫薩德發動的網路攻擊。另外，以色列及阿拉伯媒體報道指，一艘由以色列公司擁有的船隻，於阿聯酋長沿海遭受襲擊損壞。以色列消息人士指，是次襲擊屬伊朗所為。

伊朗國營的Press TV引述副外長阿拉格希（Abbas Araghchi）講話，指德黑蘭政府已通報國際原子能機構，計劃於周三起生產濃度60%的濃縮鈾，預計下周便有產出，同時會更換受損離心機，同時增配1,000部濃縮能力提升50%的離心機。截至目前為止，伊朗的濃縮鈾濃度限於20%，但新計劃之下，意味著伊朗將進一步接近武器級別濃縮鈾所需的90%濃度。

不過，有伊朗官員向外媒透露，濃度60%的濃縮鈾產量非常少。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示， 伊朗在重啟核協議的會議前夕，作出挑釁性舉動，美國將質疑德黑蘭對談判的重視程度。

麻生太郎稱日本核廢水安全：飲咗都無事 【下一頁】

伊朗於2015年與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議，承諾放棄核提煉活動，限濃縮鈾濃度不得超過3.67%，以換取國際社會對該國的制裁。但2018年5月，特朗普政府退出該協議，並對伊朗實施懲罰性制裁。伊朗隨即採取了一系列違反協議措施，恢復了核活動作反擊。

責任編輯：郭麗明