【Bitcoin】Coinbase上市比特幣再創新高　創辦人中本聰躋身富翁榜首20大、緊隨馬化騰

美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）今晚上市，與此同時比特幣（Bitcoin）獲美國《時代》周刊接納為付款貨幣，帶動比特幣價格升穿6.4萬美元，再創下歷史新高。隨著比特幣不斷破頂，比特幣創辦人中聰本（Satoshi Nakamoto）也為全球首20大富翁，身家比本港首富李嘉誠多近一倍。

福布斯富翁榜

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坊間估計，中聰本在早期採礦時代持有至少75萬個至110萬個比特幣。傳聞指中本聰從未使用過比特幣發行第一年收集到的採礦交易獎勵（coinbase rewards）。以中本聰持有100萬個比特幣計、目前比特幣價格6.4萬美元計，中本聰的身家高達640億美元（約4992億港元）。

以上還不計算比特幣分叉，據估算，中聰本擁有的比特幣現金（BCH）、比特幣SV（BSV） 價值分別超6.5億美元及2.5億美元。他還持有110萬美元的比特幣黃金（BTG）。

根據福布斯富翁榜，中聰本身家僅次於騰訊 （00700） 主席馬化騰。值得留意，比特幣價格急飈，中本聰僅用了5個月的時間，就從全球第159位富豪躍升至首20位。不過，比特幣價格出名波動，不排除中聰本的排名也會大起大落。

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編輯：吳敏芳