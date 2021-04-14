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【寵物保險】OneDegree推寵物移民現金津貼　年底前投保並續保後帶寵物移民可獲1萬元

Hot Talk 17:36 2021/04/14

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OneDegree Hong Kong共同創辦人郭彥麟表示，寵物移民費用高昂成為部份寵物未能陪同主人移居的其中一個主要原因。

近年移民成熱門話題，OneDegree Hong Kong宣佈，其毛價保推出寵物移民現金津貼，為寵物主人及毛孩提供額外支援，寵物主人只要於年底前成功投保毛價保的精選計劃、全方位計劃或尊寵計劃的客戶，當他們完成續保後選擇移民，保單持有人及寵物離港時仍持有生效中的保單，在提交辦理移民的相關文件証明後，即可享一筆過額外1萬元的現金津貼。

OneDegree Hong Kong共同創辦人郭彥麟表示，寵物移民費用高昂成為部份寵物未能陪同主人移居的其中一個主要原因，在移民潮下，不少動物中心反映近月棄養寵物的個案有上升趨勢，集團推出寵物移民現金津貼盼可改變有關情況。

OneDegree早前拓內地寵物保障互助平台，詳見【下一頁】

OneDegree Hong Kong於今年1至2月進行網上調查，發現84%寵物主人均會攜帶寵物移民，而選擇不攜帶寵物的首兩項原因是費用高昂（22%）及辦理移民手續過於複雜（21%），其他原因包括寵物年時已高、患有重病及考慮牠們的心理壓力。

調查又指，寵物主人對寵物保險認識普遍不足，77%受訪者沒有為寵物設立及儲備醫療基金，只有16%有購買物保險。

相關文章：【虛擬保險】OneDegree推火險　保費較市面計劃低至少八成

 

編輯：陳韻妍

 

 

虛擬保險 寵物保險 棄養

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