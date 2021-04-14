  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】五人小公司請助理 面試途中老闆突入 要求英文用字漂亮　網民：祝搵到莎士比亞應徵

理財智慧 19:15 2021/04/14

分享：

有些公司面試非常嚴格，需要做三輪面試的職位多不勝數。不過，更多是面試中的奇奇怪怪的問題打敗了一眾求職者。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己最近面試的小公司要求過多。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

網民皆指，這個公司一看起來就「伏」到不得了，應該不是適合人類的工作。老闆的表達方式已經顯示出他不會尊重人，有人直言：「入左去做，一定會唔好過！」樓主回應，公司連工資也只願意在第二輪面試透露，令他不禁撒手搖頭說不了。

【職場熱話】新人打錯字 扯一大堆藉口 還對上司說粗口 網民：咁你都忍到？【下一頁

網民推測，由於是小公司，這份工作應該只有一萬四左右。但這個工作量來說，月薪沒有二萬以上也不划算。一般小公司的老闆不夠人手，就希望所有員工十項全能，幸好樓主跑得快。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職場貼士 職場技能 職場活動 職場文化 網上討論區

上一篇文章

放盤近3年都無大減價　竟然旺市先劈價170萬　代理：業主嫌單位開始舊　見有賺就賣

下一篇文章

【大行報告】中金看好汽車市場前景 建議關注呢4隻車股及4S股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元