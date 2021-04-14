【職場熱話】五人小公司請助理 面試途中老闆突入 要求英文用字漂亮　網民：祝搵到莎士比亞應徵

有些公司面試非常嚴格，需要做三輪面試的職位多不勝數。不過，更多是面試中的奇奇怪怪的問題打敗了一眾求職者。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己最近面試的小公司要求過多。

網民經歷：

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網民皆指，這個公司一看起來就「伏」到不得了，應該不是適合人類的工作。老闆的表達方式已經顯示出他不會尊重人，有人直言：「入左去做，一定會唔好過！」樓主回應，公司連工資也只願意在第二輪面試透露，令他不禁撒手搖頭說不了。

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網民推測，由於是小公司，這份工作應該只有一萬四左右。但這個工作量來說，月薪沒有二萬以上也不划算。一般小公司的老闆不夠人手，就希望所有員工十項全能，幸好樓主跑得快。

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責任編輯：張瑋婷