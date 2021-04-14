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【網民熱話】拍拖請女友去高級餐廳　每次花費千元　男友一句話使女方內疚

理財智慧 18:15 2021/04/14

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拍拖吃飯有時都會花費不少，近日在台灣討論區，就有網民稱他認識一對情侶，兩人每次出去都會到高級餐廳吃飯，而每次均由男方付費，一次可能要3至6千台幣（約819至1,638港元），女友一開始以為男友有錢就沒有想太多，不料有一次女友突然想吃便宜的韓式料理時，男友的回應令女方十分內疚。

【網民熱話】30歲港大男畢業7年 戶口沒有30萬 慘遭女朋友嫌棄 網民：膚淺！　【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住　網民：有父幹點解唔要？　【下一頁

帖文一出引來網民紛紛留言，不少網民都斥責女友的行為自私，「女生真的內疚就好好溝通，但很可能只是講講啦」、「覺得內疚又不想貼錢就是說說而已，整體行為就是女生超重物質，包含感情，其他都假的」、「正常人誰每週3-6千在吃飯還不覺得有問題」、「別人有錢就爽爽用，這女的我不行。」亦有網民認為男方助長這種行為也有問題「有經濟上的壓力為什麼不說」、「一個不要臉，一個打腫臉。根本絕配」、「男的明明經濟就有問題還助長這情況，也有問題。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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