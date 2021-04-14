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【ET講股通】孫運喜：遠慮近憂 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:44 2021/04/14

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現亮麗，恒指全日升403點，收報28900點，大市成交1,381億元。吉利 （00175） 升5%，美團 （03690） 反彈3.6%，騰訊 （00700） 升2.6%。昨日提及的兩項近憂，今日似稍獲紓緩，有利港股。

近憂之一為美國收水。美國最新公布通脹較預期為高，惟市場未太憂心，反而將焦點放在30年國債發售反應理想之上，10年期債息回落至1.64厘。美滙回軟，亦有利港股。近憂之二為內地監管收緊及美團疑似批股。美團澄清，股份大手轉倉並不涉及主要股東減持，令市場憂慮紓緩，並帶領科網股反彈。

疫情反彈及地緣風險  恐成遠慮

惟反彈過後，並未確認大市重拾升勢，相信只會繼續區間上落，主因遠慮並未一掃而空，反而有新的遠慮出現。疫苗方面，繼阿斯利康疫苗後，強生疫苗亦出現問題，或影響全球疫苗接種熱情，或致疫情短期內無法根除。

此外，地緣政治風起雲湧，部分券商開始看淡新興市場，包括摩通看淡新興市場貨幣，主因烏克蘭東部戰雲密布，以及伊朗、以色列衝突再起。

展望後市，港股是日升市未獲成交配合，另從保歷加通道分析，需待恒指連續兩日企穩中軸之上，並突破50天綫，走勢才有望好轉，否則暫仍視為上落市。

【「ET講股通」問股環節，包括︰國壽、中移動、華潤萬象生活、長和、贛鋒鋰業、新世界、騰訊、融創服務、東方海外︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此


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欄名 : ET講股通

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