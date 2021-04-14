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【大行點睇】券商料京東受惠疫情首季收入大增 惟投資社區團購或影響利潤

股樓投資 18:10 2021/04/14

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京東即將公布第一季業績，廣發證券認為，受大家電、數碼等產品增速反彈，加上就地過年下民眾消費需求上升，故預期京東首季收入增36.8%。於春節假期內，京東的履約能力突出，因此有望獲得更高市場份額，對衝快消品可能存在的高基數影響。

該行料，京東首季的non-GAAp淨利潤率為1.9%。疫情下，京東活躍用戶再次增長，料京東將優先考慮規模擴張，而非提升利潤率。此外，京喜事業群於2020年重組後，或加大投入力度，社區電商將是重點投入點。

【大行報告】摩通籲增持濠賭股　升4隻賭股目標價　行業首選澳博  詳情請看[下一頁]

該行料，京東將加入社區電商市場，而京喜拼拼或能代替京喜入口成為更有效率的低端市場開拓方式，維持「買入」評級，予449元目標價。

另外，大摩早前發表研究報告，料京東2021年首季總收入增31%，但因增加對社區團購、超市及醫療保健等方面的投資，所以預計其non-GAAP淨利率會降至1.7%。

大摩將公司2021年至2023年的non-GAAP淨利潤預測分別下調27%、19%、15%，以反映利率所帶來的壓力。該行將京東美股目標價降至90美元，予「增持」評級。

京東港股全日升2.5%，收報306元，成交16.7億元；美股昨收報78.8美元，升0.2%，成交1250萬美元。

大行目標價：

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【第2季部署】 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 疫情 美股 GAAP 京東集團—SW（09618） 增持 買入 京東（美：JD） 目標價

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