印度日增18萬確診 65萬人聚集恆河慶大壺節

▲ 印度單日再增超過18萬人確診新冠肺炎之際，有65萬民眾聚集於恆河慶祝印度教大壺節（Kumbh Mela）。

多國仍實施限聚令等措施控制新冠肺炎疫情，但印度單日再增超過18萬人確診新冠肺炎之際，有65萬民眾聚集於恆河慶祝印度教大壺節（Kumbh Mela）。舉辦城市自大壺節以來，最少再有過千人確診。

【阿斯利康疫苗】德國推行混針 次劑可打輝瑞或Moderna 【下一頁】

瀏覽印度教大壺節65萬人聚集恆河情況

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

印度於過去一日再增約18.4萬人確診新冠肺炎，累計達1,390萬人確診。印度於同日再有1,027名新冠患者死亡，累計死亡人數達17.2萬。

大壺節為印度每12年舉辦一次的節日，會視乎星體位置而決定於以下其中一個城市舉行，包括安拉阿巴德（Allahabad）、赫里德瓦爾（Haridwar）、納西克（Nasik）和烏賈因（Ujjain）。是次的大壺節則是於赫里德瓦爾舉行。

印度每次舉行大壺節，均有大量民眾聚集於恆河沐浴。他們認為恆河河水聖潔，於恆河沐浴能洗清罪孽並為人帶來救贖。

不止疫苗有血栓風險？ 美專家：新冠病毒都有 【下一頁】

大壺節通常持續數周，而周三（14日）為大壺節期的第3個關鍵日期，當日有數以十萬計的民眾聚集於恆河過節。根據警方統計，當日早上已有65萬人於恆河沐浴。

從照片可見，大量人湧到恆河一同沐浴，但大部分人都並未佩戴口罩，更未有遵守防疫措施保持適當社交距離。根據政府數據，赫里德瓦爾僅於過去兩日已經再增超過1,000人確診。

印媒更指當地宗教領袖拒絕於大壺節期間嚴格執行防疫措施，赫里德瓦爾地區最少有102名朝聖者及20名先知確診。當地警方指他們只可在較少人聚集的河壇執法，但難以在擠擁且多人聚集的河壇，向那些不遵守社交距離措施的人罰款。

責任編輯：鄭錦玲