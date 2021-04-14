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3香港夥屈臣氏合作增加SoSIM銷售點　推手機程式管理儲值卡賬戶

科技 17:19 2021/04/14

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流動電訊商3香港宣布與屈臣氏合作，於全線屈臣氏的線上線下商店推出SoSIM儲值卡。

為免受手機月費合約限制，不少用戶喜歡使用本地儲值卡。和記電訊香港控股有限公司旗下3香港推出SoSIM儲值卡，於今（14日）宣布與屈臣氏合作，擴展至全港400個銷售點，並推出全新SoSIM手機應用程式。

＜＜【5G網絡】Speedtest公布5G網絡測試報告　中國移動香港網速最快成全港第一

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和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝指出，截至本年3月底，SoSIM在本地銷量已超過30萬張，銷售反應理想，預期未來銷量仍有可觀增長。是次透過與屈臣氏合作，公司將SoSIM銷售點拓展至400個，讓客戶更方便在屈臣氏、百佳購買或增值SoSIM。

SoSIM儲值卡每月月費為33港元，即日起至5月13日期間，凡於全線屈臣氏購買SoSIM儲值卡，可獲額外40元屈臣氏現金券優惠。另外，即日起至4月30日，易賞錢會員於全線屈臣氏門市或網店購買SoSIM，除可獲得40元現金券之外，亦可享有10倍易賞錢積分、化妝師網上化妝班或註冊營養師一對一網上諮詢課程。

此外，3香港亦宣布推出SoSIM手機應用程式。客戶可以透過SoSIM程式管理儲值卡賬戶，包括查閱儲值卡數據、話音用量和增值餘額，並以餘額選購服務計劃及增值服務。當餘額用完後，客戶也可透過程式以信用卡方式增值。

記者：李寶如

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