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【第二季新盤】港島南「逸南」快將登場　受惠躍動港島南計劃　投資潛力可觀？

股樓投資 18:53 2021/04/14

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發展商繼續積極推出第二季新盤項目，令一手市場更見熱鬧。由恒基兆業地產發展位於鴨脷洲的住宅項目正式命名為「逸南The Upper South」。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，項目共提供138個住宅單位，提供開放式及一房戶型，包括90伙開放式單位及48伙一房戶，高層設特色單位。他續指，樓書及售樓處等籌備工作已接近完工，最快可於下月推售。

韓家輝指，逸南位於港島南臨海地段，毗鄰深灣遊艇會，期望將項目打造成生活悠逸的海濱居所。恒基物業代理有限公司營業(二)部副總經理李菲茹補充，逸南配套完備，配合政府「躍動港島南」計劃，料未來將落成71萬平方呎商廈、南港島藝術區、 鴨脷洲及黃竹坑落實300萬平方呎商廈及酒店等發展，能為住戶帶來精彩生活。

逸南The Upper South發展特色一覽︰

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資料顯示，逸南位於鴨脷洲大街71號，鄰近港鐵利東站，附近鴨脷洲公園及鴨脷洲體育館等設施。項目預計關鍵日期為2022年10月31日。

【第二季新盤】屯門御海灣II上載樓書　最快周內開價　新地︰「享矜罕優勢」【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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