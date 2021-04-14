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【新股IPO】Coinbase上市效應 　狗狗幣單日升逾6成、嘉楠科技升3%

新股IPO 21:45 2021/04/14

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美最大加密貨幣交易平台Coinbase今日上市。

美國最大加密貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）於今日（14日）以直接上市方式上市，參考價為250美元。現時衍生品交易所FTX的Coinbase預上市（Pre-IPO）商品CBSE已被炒至560美元。Coinbase上市，除了帶動比特幣、以太幣等虛擬貨幣價格上升後，一眾區塊鏈概念股亦被炒起﹕

Coinbase賣點逐一數，詳情可見﹕【下一頁】

上周被沽空機構狙擊的礦機廠商億邦國際（美﹕EBON）開市早段升1.1%，現報5.13美元；RIOT Blockchain Inc.（美﹕RIOT）現升3.4%，報61.4美元；Marathon Patent（美﹕MARA）跌1.3%，報50.2美元；嘉楠科技（美﹕CAN）升3.2%，報15.1美元。

另外，因大規模買入比特幣而受關注的MicroStrategy（美﹕MSTR）盤前跌2.5%，現報830美元；Square（美﹕SQ）則升0.62%。

虛擬貨幣炒起  狗狗幣單日內升逾6成

虛擬貨幣方面，以Coindesk數據為准，比特幣（BTC）現報63,797美元，24小時內升2.3%；以太坊（ETH）報2369美元，升6.9%。

Litecoin（LTC）報265.5美元，升0.4%；瑞波幣（XRP）報1.8美元，升5.1%。

另外，獲Tesla創辦人Elon Musk追捧的狗狗幣（Dogecoin）單日內升幅達67.7%，現報0.124美元。曾購入比特幣的Tesla（美﹕TSLA）升1.7%，報774.8美元。

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編輯﹕賴奕羚

美股 虛擬貨幣 區塊鏈 IPO 瑞波幣 以太坊 比特幣

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