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【新股IPO】Coinbase上市效應 　嘉楠科技盤前升8%、狗狗幣單日升逾6成

新股IPO 17:52 2021/04/14

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美最大加密貨幣交易平台Coinbase今日上市。

美國最大加密貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）於今日（14日）以直接上市方式上市，參考價為250美元。現時衍生品交易所FTX的Coinbase預上市（Pre-IPO）商品CBSE已被炒至581美元。Coinbase上市，除了帶動比特幣、以太幣等虛擬貨幣價格上升後，一眾區塊鏈概念股亦被炒起﹕

Coinbase賣點逐一數，詳情可見﹕【下一頁】

截至下午5時，上周被沽空機構狙擊的礦機廠商億邦國際（美﹕EBON）盤前升5%，現報5.3美元；RIOT Blockchain Inc.（美﹕RIOT）升3.3%；Marathon Patent（美﹕MARA）升1.7%；嘉楠科技（美﹕CAN）升7.9%。

另外，因大規模買入比特幣而受關注的MicroStrategy（美﹕MSTR）盤前升3.7%，現報880美元；Square（美﹕SQ）則升0.36%。

虛擬貨幣炒起  狗狗幣單日內升逾6成

虛擬貨幣方面，以Coindesk數據為准，至下午5時，比特幣（BTC）現報63,386美元，24小時內升1.7%；以太坊（ETH）報2340美元，升6.2%。

Litecoin（LTC）報267.7美元，升2%；瑞波幣（XRP）報18美元，升11.7%。

另外，獲Tesla創辦人Elon Musk追捧的狗狗幣（Dogecoin）單日內升幅達67.8%，現報0.127美元。曾購入比特幣的Tesla（美﹕TSLA）盤前升2.1%，報778.8美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

美股 虛擬貨幣 區塊鏈 IPO 瑞波幣 以太坊 比特幣

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