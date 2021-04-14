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【消費優惠】SoSIM銷售點拓至屈臣氏　易賞錢會員買33元SoSIM送10倍積分及40元現金券　3香港：難評估電話卡實名制對銷售影響

股市 18:36 2021/04/14

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3香港拓SoSIM銷售點至屈臣氏百佳　易賞錢會員買33元SoSIM送10倍積分及44元現金券

和記電訊 （00215） 旗下3香港宣布，於全線香港屈臣氏的線上線下商店推出SoSIM儲值卡，即日起客戶可於全港間屈臣氏和百佳購買和充值SoSIM。而且，即日起至5月13日，凡於全線屈臣氏購買SoSIM儲值卡，可獲額外40元屈臣氏現金券的獨家優惠。至於易賞錢會員，則可由即日起至4月30日，於全線屈臣氏門市或網店購買33元SoSIM儲值卡，除獲40元現金券，亦可享10倍易賞錢積分。

33元SoSIM儲值卡為30日任用4G數據及5000分鐘本地通話。首50GB4G數據為速度達42Mbps的4G數據，其後數據速度最高為128kbps。

建議延長電話卡實名制寬限期

另外，政府就電話SIM卡及俗稱「太空卡」的儲值卡實名制進行諮詢，和記電訊香港行政總裁古星輝指，未能評估實名制對儲值卡銷售影響，但建議政府延長寬限期至半年以上，皆因只有120日予電訊商過渡、240日後進行登記，時間太短。他又指，若用戶只可登記不多於3張儲值卡，會帶來不便。

5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？看【下一頁】

和記電訊指，易賞錢會員於全線屈臣氏門市或網店購買SoSIM 儲值卡，並於4月30日前完成網上登記，可額外獲贈屈臣氏星級化妝師網上化妝班45分鐘或屈臣氏註冊營養師一對一網上諮詢20分鐘，優惠高達440元。

而且，由4月17日起至7月8日，客戶凡於任何一間屈臣氏或百佳增值SoSIM 儲值卡，即送免費指定飲品一支，每段推廣期均送出不同飲品。截至今年3月底，SoSIM的銷量已衝破30萬張。

惠康鎖定350款日常必需品價格至9月底，詳見【下一頁】

此外，3香港亦推出全新SoSIM手機應用程式。客戶於屈臣氏或百佳購買SoSIM後，只需下載SoSIM App，即可於手機管理儲值卡賬戶，包括查閱儲值卡的數據、話音用量和增值餘額，並以餘額選購服務計劃及增值服務。

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編輯：袁諾曦

港股 和記電訊香港（00215）

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