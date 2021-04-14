【消費優惠】3香港拓SoSIM銷售點至屈臣氏　易賞錢會員買33元SoSIM送10倍積分及40元現金券

▲ 3香港拓SoSIM銷售點至屈臣氏百佳 易賞錢會員買33元SoSIM送10倍積分及44元現金券

和記電訊 （00215） 旗下3香港宣布，於全線香港屈臣氏的線上線下商店推出SoSIM儲值卡，即日起客戶可於全港間屈臣氏和百佳購買和充值SoSIM。而且，即日起至5月13日，凡於全線屈臣氏購買SoSIM儲值卡，可獲額外40元屈臣氏現金券的獨家優惠。至於易賞錢會員，則可由即日起至4月30日，於全線屈臣氏門市或網店購買33元SoSIM儲值卡，除獲40元現金券，亦可享10倍易賞錢積分。

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和記電訊指，易賞錢會員於全線屈臣氏門市或網店購買SoSIM 儲值卡，並於4月30日前完成網上登記，可額外獲贈屈臣氏星級化妝師網上化妝班45分鐘或屈臣氏註冊營養師一對一網上諮詢20分鐘，優惠高達440元。

值得留意是，由4月17日起至7月8日，客戶凡於任何一間屈臣氏或百佳增值SoSIM 儲值卡，即送免費指定飲品一支，每段推廣期均送出不同飲品。截至今年3月底，SoSIM的銷量已衝破30萬張。

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另外，3香港亦推出全新SoSIM手機應用程式。客戶於屈臣氏或百佳購買SoSIM後，只需下載SoSIM App，即可於手機管理儲值卡賬戶，包括查閱儲值卡的數據、話音用量和增值餘額，並以餘額選購服務計劃及增值服務。

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編輯：袁諾曦