  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Coinbase上市】Coinbase行政總裁再表彰中本聰　加密貨幣行業仍處早期

新股IPO 17:06 2021/04/14

分享：

Coinbase行政總裁再表彰中本聰　加密貨幣行業仍處早期

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）今晚登陸美股，每股直接上市參考價250美元，市值即近500億美元。Coinbase行政總裁Brian Armstrong 發表公開信，再次表彰比特幣（Bitcoin）發明者「中本聰（Satoshi Nakamoto）」2008年開啟加密貨幣行業，強調Coinbase 上市只是行業發展的開端，會繼續建立自由、公平和開放的金融系統。

Coinbase 僅為全球第三大加密幣交易所，收入和風險前景如何？可見【下一頁】

分析料Coinbase市值可逼1000億美元 比特幣以太幣破頂潮未完，可見【下一頁】

Armstrong 指，現時有5600萬名用戶使用Coinbase，Coinbase發展路程中有起有跌，在幸運和技術相配合下，Coinbase 成就很多人視為會失敗的成果，會繼續令加密貨幣更易使用，也期望令世界更具經濟自由，不同人士都能更易獲得金融服務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】加密貨幣交易所Kraken擬計劃明年美國直接上市 　挑戰Coinbase地位？

瑞士盈豐﹕Coinbase上市有望創造新一波虛擬貨幣行情

編輯：麥德銘

 

美股 IPO 金融服務 比特幣

上一篇文章

【消費優惠】3香港拓SoSIM銷售點至屈臣氏　易賞錢會員買33元SoSIM送10倍積分及40元現金券

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨微升11點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【美股期貨】道指期貨微升11點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升11點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌