【Coinbase上市】Coinbase行政總裁再表彰中本聰　加密貨幣行業仍處早期

▲ Coinbase行政總裁再表彰中本聰 加密貨幣行業仍處早期

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）今晚登陸美股，每股直接上市參考價250美元，市值即近500億美元。Coinbase行政總裁Brian Armstrong 發表公開信，再次表彰比特幣（Bitcoin）發明者「中本聰（Satoshi Nakamoto）」2008年開啟加密貨幣行業，強調Coinbase 上市只是行業發展的開端，會繼續建立自由、公平和開放的金融系統。

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Armstrong 指，現時有5600萬名用戶使用Coinbase，Coinbase發展路程中有起有跌，在幸運和技術相配合下，Coinbase 成就很多人視為會失敗的成果，會繼續令加密貨幣更易使用，也期望令世界更具經濟自由，不同人士都能更易獲得金融服務。

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編輯：麥德銘