【方圓公關人生@iM網欄】關注數碼貨幣應用  未來支付新趨勢

全球「數碼貨幣」愈來愈觸目，月前財長耶倫則亦曾暗示研究數碼美元，日前彭博引述消息人士指，美國政府官員關注中國的數碼人民幣政策，會否動搖美元作為世界主要儲備貨幣的地位，美國正加強審查數碼人民幣的應用與及潛在影響。

事實上，中國商務部於去年八月公佈在全國數個先進城市進行數碼人民幣內部封閉試點測試，具備條件的試點地區包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地。

根據國際清算銀行定義，央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，「CBDC」）可分為批發及零售兩類，而中國的CBDC屬零售類為主，並與紙鈔和硬幣有相同價值，由人民銀行發行，再由指定機構參與營運並向公眾兌換。

數碼人民幣的運用方便消費者，一旦普及，生活上的交易支付可以因此便利，市民甚至毋須再提存現金便可作出支付行為。由於數碼人民幣的本質是貨幣而非交易工具，因此與現行的流動支付工具並不構成衝突，亦豐富了交易方式，甚至在未來可能會重塑或形成新的支付體系。

至於金融機構角度而言，數碼人民幣把金錢電子數碼化，意味所有交易都可變成數據處理和紀錄，正好配合現時大數據及人工智能科技應用，令金融機構及商業銀行能夠更有效了解消費者需求和交易偏好，從而更有效維持資金流動性和穩定盈利。與此同時，央行已表示推行數碼人民幣時，會顧及保障商業銀行放貸能力和交易地位，因此預期不會出現貨幣競爭危機。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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