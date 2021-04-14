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教育局舉辦應用學習課程虛擬展覽2021 幫助學生為未來作好準備

理財智慧 17:21 2021/04/14

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教育局今日(14日)舉辦應用學習課程虛擬展覽2021，藉此加深學生、家長和教師了解應用學習課程。展覽由4月14日至7月15日舉行，透過網上平台舉行，共10個課程提供機構參與，同時展出40多個應用學習課程的資料，包括課程簡介、影片及學生作品等。

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教育局發言人指，應用學習課程着重實用的學習元素，與寬廣專業和職業領域連繫，實踐與理論兩者同時並重。課程可以透過模擬或真實情境來培育學生的正面的價值觀和態度，與此同時，亦可增加他們的知識和共通能力，從以幫助他們為未來升學及就業作好一切打算及準備。

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現時本港的高中選修科目包涵超過40個應用學習課程，並涵蓋六個學習範疇，分別是創意學習、媒體及傳意、商業、管理及法律、服務、應用科學以及工程及生產；另外設有職業英語的應用學習和給非華語學生的應用學習中文。 

除了舉辦虛擬展覽外，教育局亦拍攝一系列名為「應用學習•學以致用」的畢業生成功故事短片，分享應用學習如何幫助他們。首兩套短片題為《認定志向•擴闊眼界》，以及《裝備自己•追尋夢想》。有關應用學習的詳情，可瀏覽教育局網頁

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責任編輯：羅浩濂

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