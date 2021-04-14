【網民熱話】弟弟結婚 父母贈樓 親家開價150萬禮金 網民：嫁女定賣女？

俗語說，拍拖是兩個人的事，結婚是兩家人的事。自古至今都不知道多少情侶因為禮金問題而結不成婚。近日有網民於網上討論區發文，指未來弟媳家人開價要150萬禮金。

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帖文一出，一眾網民不禁嘩然。有人嘲諷，對方的單位可能是日圓（約10.6萬港元）或是印尼盾（約800港元），收這麼多的禮金就不怕女兒嫁不出？網民認為樓主弟弟可以故弄虛玄，告訴對方：「比唔起，決定唔結啦！」，等對方同意後再出價8萬8。

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更有人指如果出得起150萬禮金就同意，然後讓對方的嫁妝給300萬港元以示回應。樓主後來回應，原來父母已全額買樓贈送弟弟和女朋友。網民紛紛覺得女朋友家人太過分，不知道是嫁女兒還是賣女兒，直言：「禁住嚟搶！」

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責任編輯：張瑋婷