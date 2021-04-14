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【網民熱話】大學生女友每月欠下2萬多卡數　事主勸喻反被斥責：少少錢都不願花

理財智慧 20:01 2021/04/14

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不少人從大學開始就有信用卡，但如果理財不善，很容易會欠下一大筆卡數。近日就有網民在討論區發帖，指自己的女友只是大學生，但就每個月都欠下2萬多元卡數，甚麼東西都買名牌子。當事主勸喻她時卻反被斥責：「少少錢都不願花，那就我自己買。」令事主大感無奈：「懷疑女朋友是購物狂的程度已經進入了病態的階段。」

【網民熱話】30歲港大男畢業7年 戶口沒有30萬 慘遭女朋友嫌棄 網民：膚淺！　【下一頁

事主經歷:

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【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住　網民：有父幹點解唔要？【下一頁

帖文一出，不少網民都認為兩人的金錢觀念不同，關係亦難以長遠，奉勸事主「早走早着」，「早走早着啊樓主，喜歡名牌不要緊，前提是自己買得起，借錢都要買的話，那多少錢都不夠她用」、「如果她花錢她自己還到卡數，不用你幫她還，而又不影響你們外出拍拖的洗費，你就隨她吧。我都覺得你沒有錯！但是她有這個金錢觀念恐怕這段關係都不會長遠」、「除非你都是很有錢，如果不是我看不到你們有未來。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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