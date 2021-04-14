【新世界系】新創建推「EXP」之旅　中學生透過不同職業體驗發掘潛能與熱忱

▲ 「EXP」結合青少年成長路上的多重含意：Explore（探索）、Experience（體驗）、Experiment（實踐）。

新創建 （00659） 啟動CSV項目「EXP」之旅，夥拍保良局和香港基督教女青年會，與來自12間中學共約200位中四學生，透過新世界集團 （00017） 生態圈內不同的職業體驗，探索及發掘自己的潛能與熱忱，展開為期兩年的「探索、體驗、再實踐」之旅。

據介紹，「EXP」結合青少年成長路上的多重含意：Explore（探索）、Experience（體驗）、Experiment（實踐）。「EXP」之旅並非「學生限定」，新世界各業務單位的同事將會獲邀參與當中的活動。

項目正式推出之前，新創建先向參與的同學進行問卷調查，了解他們生活之日常、感興趣的職業範疇及活動形式等等，再度身設計「EXP」之旅當中多個精彩系列活動，包括「雲遊導賞團」、「Chill Talk」、「辦公室二人行」、「職刻有偈傾」、「職場升呢攻略」及「見習日誌101」等。

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編輯：陳韻妍