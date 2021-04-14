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【機迷熱話】PS5首次系統更新　支援USB快速備份

科技 16:51 2021/04/14

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至今仍然缺貨的Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（PS5），推出接近半年，終於在近日公布迎來首個重大系統升級。

至今仍然缺貨的Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（PS5），推出接近半年，終於在近日公布迎來首個重大系統升級。PS5更新後將支援社交功能、遊戲快速備份及改善遊戲儲存問題，新增儲存空間選項等，玩家可將PS5遊戲，從內建儲存空間傳輸至相容的外接USB硬碟。

【搶攻手遊】Sony招聘資訊爆料　推手機版PlayStation熱賣遊戲

【機迷熱話】PS5次世代VR控制器登場　採用球狀設計（多圖）

Sony今（14日）宣布，PS5主機推出了首次重大更新，帶來了最重要的「儲存空間的擴充」。現時PS5主機只有825GB的SSD硬碟空間，扣除系統只剩下667GB，對玩家來說是不足夠的。但在更新過後，玩家可將PS5遊戲從內建儲存空間傳輸至相容的外接USB硬碟，暫時釋放內置儲存空間給安裝新遊戲。當需要遊玩時，再快速複製回主機硬碟，不用從光碟安裝或上網下載。不過，注意PS5遊戲是不可以直接在USB硬碟遊玩，PS5遊戲也無法直接下載至USB擴充儲存空間。

除此之外，更新後PS4和PS5玩家現可共同使用「分享遊玩」，同時在派對中聊天。PS5主機玩家可讓好友在PS4主機上觀看其遊戲畫面，甚至透過「分享遊玩」試玩PS5遊戲，反之亦然。選項包括可與好友共享螢幕、以虛擬方式將控制器轉交給好友，或以虛擬方式將第二個控制器轉交給好友，藉此共同遊玩多人合作遊戲。

    點擊圖片放大
    +2

與此同時，智能手機PlayStation App也同步進行更新，改善遠端連結主機操作整合，可將產品儲存於收藏清單、在好友上線時收到通知，以及變更主機線上狀態。稍後會推出更多功能，包括從應用程式加入PS5多人遊玩連線區、管理 PS5 主機儲存空間、與好友相互比較獎盃收藏，以及在 PlayStation Store排序及篩選所顯示的產品等。

不過對於PS5的更新，網民都看似不太領情。不少機迷在PlayStation HK的Facebook專頁下留言，批評Sony的貨源不足，「機都冇，update黎做乜！」、「仲以為你地銷售方式有更新」、「機都未有仲乜大更新？」，看來Sony在處理系統軟件更新同時，也應該多關注缺貨問題！

責任編輯：曾曉汶

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