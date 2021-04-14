【櫻淘魔法棒@iM網欄】打咭靚景High Tea 之選 香港美利酒店

最近分別跟朋友去了香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）食午餐及High Tea，感覺非常不錯。

香港美利酒店是「尼依格羅」(Niccolo) 品牌旗下的酒店，坐落於中環寬闊的紅棉路，如果天氣不熱時，不妨由中環長江集團大廈沿天橋漫步過去，順道欣賞中區的景緻，也頗為不錯。

這座酒店大樓是建造於1969年的仿古建築，前身是政府辦公大樓美利大廈（Murray Building），以佐治·美利爵士（Sir George Murray）命名。

原址門前有18棵樹，當中只有一棵節果決明樹 (Cassia Javanica var. Indochinensis）被香港古樹名木冊中保留。節果決明在香港不常見，如今聳立在酒店前庭，花期一般在每年的4月中至5月中，而今年4月初復活節期間已提早開花，長出淡淡的粉紅色和白色花，猶如櫻花盛開一樣。

喜歡打咭的朋友記得要到UG樓層留倩影，除了欣賞「白與嫣紅雨」果決明樹，亦可以品嚐「限季」推出的「節果決明下午茶」。

這幢洋溢英式風情的建築物經保育計畫重新活化，花了10億美元（約78億港元），至2018年1月15日搖身成為一棟25層高，共有336間酒店房間的五星級酒店 The Murray，交由九龍倉置業同系的馬哥孛羅酒店集團管理。

平地一聲雷，美利酒店一面世已不負眾望地連奪兩獎，包括Condé Nast Traveler雜誌頒授「Readers' Choice Awards 2019」香港最佳酒店榮譽，以及獲得時代雜誌「2018年100個世界最佳景點」的美譽。

酒店大廈的窗口，是獨特的幾何設計，透光的同時，又可防止太多的陽光直射進來，曾因此贏得1994年機電工程署「建築物能源效益獎」的優異獎。

由於疫情關係，香港酒店都轉攻本地Stayaction客戶，而令「毛孩主子」最興奮的就是美利酒店歡迎客人攜同寵物狗或寵物貓一同入住及用餐。寵物友善住宿包括: 允許每間客房攜帶一隻貓或狗入住，每隻寵物的重量上限為 15KG，但需收取每隻寵物每晚 800 港元。

用餐方面，Garden Lounge 亦可以讓寵物一同在戶外享受用餐，這裡供應深受歡迎的英式下午茶，配合酒店典雅的裝潢格調，加上四周環境優美寬敞，令人有一種悠閒忘憂，仿如置身於國外旅遊的情境。而朋友試過不同酒店的下午茶，不禁大讚這裡的Afternoon Tea Set是「最好食」。

另外，最吸引我的是酒店頂樓的 Popinjays，以歐陸菜為主，午餐配上semi buffet，有不同款式的芝士、蔬菜、甜品等選擇，很適合食素者，同時可欣賞香港金融區的繁華及半山區的自然景觀。

露天區更是happy hour吃喝談心的好地方，天朗氣清時，隨時附送一幅「咸蛋王」的日落美景，確實美不勝收。到了晚上，更可以分成房間以包場形式自娛，恍如私人晚宴的場地，絶對是宴客會友的上佳選擇。

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