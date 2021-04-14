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【樓市熱話】丈夫想改動廁所 門口改在廚房內出入 妻怕改完後悔 網民：不利風水易生病

股樓投資 17:20 2021/04/14

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香港裝修動輒都一百幾十萬，有時候不想太大改動，但又想裝修一下，近日有網民在討論區開帖，指丈夫覺得座廁放在中間，沖完涼出來企的位置變少，所以想坐廁與洗手盆位置調轉，門口改在廚房內出入，故上網問網民看法。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +3

 

【樓市熱話】屋企廁所全玻璃設計 你接不接受到？ 網民：納米樓一個人住怕甚麼      【下一頁

此帖文一出不少網民給樓主意見，大部分網民認為改完差不多，不如不改。有網民建議改成開放式廚房、或改用趟門、以及安裝圓通掛膠簾到地遮座廁，這樣就不會構成衛生問題。如果想避免尷尬，可在洗手間界一道不頂牆來分隔厠所和浴室 。

更有網民諷刺道：「與茅厠門口炒菜有甚麼分別？」、「加餸」

有網民認為五門歸心風水會好一點，但如果把廁所和廚房改為一門不利風水，容易生病。另有網民持相反意見，認為五門歸心側，風水不好，一定要改一改。

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責任編輯：陳頌潔

裝修設計 香港 風水

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