【加快新技術部署】科技園推驗證平台　助業界解決應用障礙、降成本風險

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市場上的人工智能（AI）應用愈趨普及，惟要作比較及測試實際應用成效，就需要耗費較長時間及成本，大大影響部署落地應用的進度。香港科技園公司今（14日）正式宣布推出科技驗證平台（Technology Validation Platform），結合虛擬及實體場境測試功能，協助各行業降低採用新技術時的成本及風險，解決有關障礙，以及加快達成概念驗證（PoC）。
香港科技園公司人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明指出，平台自去年8月開始推出試驗，至今已夥拍6個政府部門包括食環署、機電署、懲教署、建築署等，進行20項先導項目。
新冠肺炎疫情持續一年多，企業相繼應用消毒機械人協助抗疫，其先導項目中亦有測試消毒機械人表現，分別制定模擬酒店、商場等真實場景的虛擬測試，以及配合實體場景種菌，進行多場景測試。舉例指，過往在一個約一千呎的場景進行測試約需一星期，虛擬測試僅需1天。
霍還有指出其他使用案例，包括驗證鼠類自動識別技術及人工智能交通管理方案等。前者協助評估多個影像識別（image reion）方案辨認鼠類數量的表現，助比較揀選出性能及預算最符合的方案；同時透過由食環署提供數百小時的影像數據，解決科企缺乏有關測試數據的痛點，令開發時間由半年縮短至少於兩個月。
後者則協助影像化展示並驗證不同AI道路交通方案。她透露，該平台在測試當中，花約1個月建立了科技園園區虛擬模型，未來還可應用於不同範疇的技術測試，甚至有望為部署智能城市方案建立標準。
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由於企業在驗證過程往往需要花大量時間金錢，同時亦可能面對環境、數據上的限制，以及缺乏行業基準等問題，所以平台針對這些行業痛點推出三大核心服務：基礎設施即服務（Infrastructure as a Service，IaaS）、數據即服務（Data as a Service; DaaS）、驗證即服務（Verification as a Service; Vaas），協助企業及用家評估方案表現。其中IaaS及DaaS將以訂閱形式收費，Vaas則以project base計算，視乎項目的複雜性及所需數據量而定。
她又提到，早前的先導項目主要與政府部門合作，目標是藉此作帶頭角色促進企業應用人工智能及機械人（AIR），加快部署智慧城市等。同時建立質量、安全性、操作及技術規格等多項行業驗證標準，支援更多元的行業及應用。另期望正式推出該STP Platform後，招攬更多園區公司以外的科創及海外公司，目標年內新增多50個項目，加大應用層面。
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記者：張寶燕