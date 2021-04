【加快新技術部署】科技園推驗證平台　助業界解決應用障礙、降成本風險

▲ 香港科技園公司人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明表示,日前正式推出科技驗證服務平台「STP Platform」,期望協助更多企業降低採用新技術時的成本及風險。(梁偉榮攝)

市場上的人工智能(AI)應用愈趨普及,惟要作比較及測試實際應用成效,就需要耗費較長時間及成本,大大影響部署落地應用的進度。香港科技園公司今(14日)正式宣布推出科技驗證平台(Technology Validation Platform),結合虛擬及實體場境測試功能,協助各行業降低採用新技術時的成本及風險,解決有關障礙,以及加快達成概念驗證(PoC)。

香港科技園公司人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明指出,平台自去年8月開始推出試驗,至今已夥拍6個政府部門包括食環署、機電署、懲教署、建築署等,進行20項先導項目。

新冠肺炎疫情持續一年多,企業相繼應用消毒機械人協助抗疫,其先導項目中亦有測試消毒機械人表現,分別制定模擬酒店、商場等真實場景的虛擬測試,以及配合實體場景種菌,進行多場景測試。舉例指,過往在一個約一千呎的場景進行測試約需一星期,虛擬測試僅需1天。

▲ 該平台服務結合虛擬及實體場境測試功能,助解決在環境及數據上的限制,加快達成概念驗證(PoC),促進企業應用人工智能及機械人。

霍還有指出其他使用案例,包括驗證鼠類自動識別技術及人工智能交通管理方案等。前者協助評估多個影像識別(image reion)方案辨認鼠類數量的表現,助比較揀選出性能及預算最符合的方案;同時透過由食環署提供數百小時的影像數據,解決科企缺乏有關測試數據的痛點,令開發時間由半年縮短至少於兩個月。

後者則協助影像化展示並驗證不同AI道路交通方案。她透露,該平台在測試當中,花約1個月建立了科技園園區虛擬模型,未來還可應用於不同範疇的技術測試,甚至有望為部署智能城市方案建立標準。

▲ 早前有參與先導項目的園區初創公司精銳動力 (RV Automation Technology)首席執行官周定漢分享,其以自家研發機械人軟硬件為主要業務,可應用於貨倉、醫院、懲教署等。自去年8月開始應用測試服務後,項目的研發、部署時間平均可減省半年以上。

▲ 另一專門負責不同AI項目應用的初創集智坊(Datax)客戶總監馮兆軒則分享,目前已有進行如為機電署提供的手寫辨識系統方案及為食環署提供鼠類自動識別技術等。平台可協助制定AI考試規則,提供跑分比拼及表現報告等,助提升準確度及有效調配資源。

由於企業在驗證過程往往需要花大量時間金錢,同時亦可能面對環境、數據上的限制,以及缺乏行業基準等問題,所以平台針對這些行業痛點推出三大核心服務:基礎設施即服務(Infrastructure as a Service,IaaS)、數據即服務(Data as a Service; DaaS)、驗證即服務(Verification as a Service; Vaas),協助企業及用家評估方案表現。其中IaaS及DaaS將以訂閱形式收費,Vaas則以project base計算,視乎項目的複雜性及所需數據量而定。

她又提到,早前的先導項目主要與政府部門合作,目標是藉此作帶頭角色促進企業應用人工智能及機械人(AIR),加快部署智慧城市等。同時建立質量、安全性、操作及技術規格等多項行業驗證標準,支援更多元的行業及應用。另期望正式推出該STP Platform後,招攬更多園區公司以外的科創及海外公司,目標年內新增多50個項目,加大應用層面。

