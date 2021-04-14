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【源‧來自有機@iM網欄】尋找「問題肌解決師」  KO口罩肌煩惱

名人薈萃 17:14 2021/04/14

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大家現在日日戴口罩，不少朋友都有「口罩肌」的煩惱，包括多油、暗瘡、暗粒、敏感、泛紅、發炎等。長時間戴口罩，在秋冬的天氣還可以，但一踏入春夏，又濕又熱就真的會變得非常侷促。

 

口罩除了可以保護我們防止傳播和感染細菌、病毒，更有保溫作用，皮膚在溫度升高的情況下，會令血管擴張，增加油脂分泌，因此，長時間戴口罩會令油脂分泌更旺盛，若果缺乏適當清潔護理，便有機會導致毛孔閉塞，再加上呼吸時所產生的水氣，溫度及濕度的提高，會加劇暗瘡、黑頭、暗粒等的形成。(Pic 1)

 

此外，口罩和面部皮膚經常摩擦下，都會更容易誘發皮膚敏感及泛紅的情況，特別是本身屬敏感肌膚的朋友，情況可能會更加嚴重！

 

敏感代表皮膚功能受損或失衡，導致發紅、灼熱、緊繃、刺痛、癢感等症狀，不限於乾性皮膚，混合性或油性皮膚也有機會有皮膚過敏反應，常見的症狀像包括紅、腫、痕癢、脫皮等等，部位可能對稱性的整張臉都有，可能只有眼睛周圍有，或者只有局部位置產生。

 

要處理口罩肌的敏感、暗瘡、暗粒等狀況，除了注意每天早晚的潔面，避免使用含化學起泡劑、人造香料、防腐劑等會破壞皮膚水油平衡、及刺激皮膚的成份，選擇能幫助皮膚修復和促進皮膚細胞更新的天然有機產品，也能有效舒緩這些口罩問題肌的狀況。

 

以下的天然有機成份，可幫助舒緩敏感和出現狀況的問題肌膚，有助修復傷口、恢復和促進再生皮膚組織，有助去除疤痕、色斑和粉刺，減少發紅和發炎。

 

有機海棠果籽油：當中所含的脂肪酸具有免疫刺激，是一種具抗炎功效的非類固醇成份，可刺激新細胞的形成。具有抗菌、抗病毒的特性，可幫助修復傷口、恢復和再生皮膚組織，有助減淡疤痕、妊娠紋、色斑和舒緩粉刺問題。(Pic 2)

 

有機靈芝萃取物：很多補健產品含有靈芝，原來靈芝亦對皮膚護理相當好！它有不錯的抗氧化和消炎功效，可以深層滋潤同時為皮膚排走毒素，並且預防皮膚過早老化、發紅和細紋形成。

 

有機猴麵包樹油：能保護皮膚免受陽光的傷害，提供有效抗衰老、撫平皺紋和紫外線侵害的幫助；減少皮膚發紅和發炎。

 

維他命Е (源自非基因改造的向日葵)：非常有效的抗氧化劑，能促進皮膚再生，令皮膚更健康、富彈性和柔軟，是日常面部護理中的重要成份。

 

有機迷迭香萃取物：是促進天然膠原蛋白形成的必要成份，可以保護皮膚免受自由基侵害，能改善皮膚狀況和均勻膚色。(Pic 3)

 

有機茶樹油：具有殺菌消炎、收斂毛孔等功效，在日常生活中被廣泛使用。可滲入皮膚疏通毛孔，讓白頭、黑頭和粉刺萎縮，同時還會給毛孔殺菌消毒，讓炎症得到充分受到控制。如果皮膚比較乾燥，或者紅色痘印比較多。也可以嘗試把茶樹油和有機蜂蜜混合。蜂蜜也含有抗菌成份，可加快皮膚上紅色痘印的消退，保濕的效果也很顯著。

 

坊間有各式各樣的舒敏、抗痘痘產品，我非常推荐大家選擇獲有機認證的產品，以最純淨天然有機的材料幫助皮膚，事實上，這些天然有機成份對皮膚的狀況有非常不俗的舒緩作用！順帶提一提，當你第一次使用任何產品（尤其本身皮膚比較敏感），建議你先少量塗在耳背等待24小時，看看皮膚有否過敏反應。

 

作者_ 杜勵霏Dorothy簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店。從單純地相信品牌，到決意學識什麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

盛酷生活 網址：www.Estival.Life

Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife

MeWe專頁：https://mewe.com/p/estivallife盛酷生活

 

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撰文 : 杜勵霏Dorothy

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